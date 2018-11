Maltempo: chiusa Oasi Wwf Valtrigona

(ANSA) - TRENTO, 7 NOV - L'Oasi Wwf di Valtrigona, all'interno della Catena del Lagorai, rimarrà chiusa al pubblico fino al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del sentiero e dell'area interessata all'erosione dovuta al maltempo dei giorni scorsi.

Lo comunica lo stesso Wwf precisando che tutti gli accessi all'Oasi sono attualmente inutilizzabili a causa dei numerosi alberi schiantati dal vento lungo il fondovalle. Il ponte di legno del Sentiero Natura (Sat n. 374) presso Malga Valtrighetta è stato spazzato via dalla corrente del torrente Maso. L'area dell'Oasi, posta più in alto, non ha invece subito danni significativi al bosco e gli edifici risultano illesi. Presso Malga Valtrigona il torrente ha però eroso il terreno avvicinandosi pericolosamente ad un edificio.