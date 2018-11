Conte, governo segue ddl autonomia

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Il governo segue e seguirà l'iter con vigile attenzione, le Camere, nell'ambito della propria autonomia di valutazione e decisione, esamineranno i due disegni di legge di natura costituzionale" che riguardano le competenze delle Province di Trento e Bolzano. Così il premier Giuseppe Conte nel corso del Question time alla Camera replica all'interrogazione sull'attribuzione della competenza primaria in materia di ambiente.

"Vorrei ricordare - dice Conte - che l'articolo 116 della Costituzione prevede che il Friuli, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta dispongono di forme particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale. Ebbene, per la modifica dello Statuto, l'iniziativa come previsto dal combinato disposto dell'articolo 71 della Costituzione e dell'articolo 103 dello statuto speciale del Trentino Alto Adige appartiene al governo, al Parlamento e al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome.