Mostre: 'Tracce di uomini in guerra' fino al 6 gennaio

(ANSA) - TRENTO, 6 NOV - Prorogata fino al 6 gennaio 2019 l'apertura della mostra "Storie senza Storia. Tracce di uomini in guerra (1914-1918)" allestita nella Cappella Vantini di Palazzo Thun a Trento.

Dall'apertura nel luglio scorso, sono oltre 5.000 i visitatori che hanno visitato l'esposizione realizzata dall'Ufficio Beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il Servizio cultura turismo e politiche giovanili del Comune di Trento.

Nel centenario della conclusione della prima guerra mondiale sono esposti i materiali venuti alla luce tra il 2012 e il 2017 durante gli interventi di recupero di resti di soldati della Grande Guerra compiuti sul ghiacciaio del Presena e alle pendici occidentali del Corno di Cavento nel Gruppo dell'Adamello.

La mostra sarà visitabile, da martedì a domenica, con orario 9.30-13/14-18.