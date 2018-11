Brennero, verso nuovo record tir

(ANSA) - BOLZANO, 5 NOV - Al Brennero continua a crescere il traffico pesante. Nei primi dieci mesi dell'anno ne sono transitati al valico due milioni di tir, ovvero 6,3% in più che nello stesso periodo del 2017, scrive il quotidiano Dolomiten.

Secondo l'amministratore delegato dell'autostrada del Brennero, Walter Pardatscher, quest'anno sarà battuto il record storico del 2017. Pardatscher spiega l'aumento con la ripresa economica in Italia, "che però da settembre è rallentata". Per questo motivi, dice al giornale, a settembre il numero di tir al Brennero è addirittura diminuito del 2,5%, ma - secondo l'ad di A22 - il 2018 registrerà comunque un nuovo record.