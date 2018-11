Maltempo:stop scolmatore Adige-Garda,in lago chiazze detriti

(ANSA) - VERONA, 2 NOV - E' stato richiuso, da ieri sera, lo scolmatore Adige-Garda che dalla mezzanotte di martedì scorso e fino a giovedì ha scaricato nel più grande lago italiano 350 metri cubi al secondo di acqua dell'Adige, salvando Verona dall'esondazione. Lo ha reso noto la "Comunità del Garda", con sede a Gardone (Brescia). La galleria-scolmatore di Torbole (Trento), era stata utilizzata l'ultima volta 18 anni fa. Una misura 'pagata' a caro prezzo però dal Garda, perché nel bacino sono finiti migliaia di metri cubi di fanghiglia e detriti del fiume, che hanno coperto con enormi chiazze marroni le acque azzurre del Garda.

"Di fronte al pericolo di allagare Verona e creare problemi di sicurezza a persone e cose, il Garda - spiega in una nota la 'Comunità' - si è accollato il sacrificio di 'ospitare' per alcune ore le acque dell'Adige. Una misura eccezionale che confidiamo non comprometterà la qualità delle acque del lago".

