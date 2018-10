Maltempo: volontario morto,una vita spesa per comunità Badia

(ANSA) - BOLZANO, 31 OTT - Ha destato molta commozione in Alto Adige la scomparsa di Giovanni Costa, di 52 anni, il quale, impegnato come vigile del fuoco volontario durante l'allerta meteo delle ultime ore in provincia di Bolzano, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero a San Martino in Badia.

Una notizia triste in maniera particolare per la comunità della Val Badia, dove Giovanni Costa era conosciuto ed impegnato nel mondo dell'associazionismo, come ricorda Alto Adige online. Costa, infatti, era a capo del Bauernbund (Contadini sudtirolesi) di San Martino in Badia ed era stato uno dei fautori del progetto che portò Longiarù, frazione nella quale la vittima viveva, all'indicazione di "Villaggio degli alpinisti".

Giovanni Costa gestiva l'agriturismo Ciasa Medalghes al Longiarù. Lascia moglie e due figli.