Basket: Eurocup, Dolomiti Energia battuta a Valencia

(ANSA) - TRENTO, 31 OTT - La Dolomiti Energia Trentina esce battuta a Valencia per 87-66 nel round 5 di EuroCup di basket.

Dopo essere rimasta in partita per tre quarti, i bianconeri si sono smarriti in apertura degli ultimi 10' permettendo al Valencia di scatenare il proprio arsenale offensivo. Ai bianconeri per aspirare ai Top 16 servirà un grande girone di ritorno nel gruppo C.

"È importante continuare a crescere migliorando il modo in cui gestiamo i nostri errori: in particolare giocando contro squadre di questo livello è dalle piccole cose che si può migliorare", ha detto l'allenatore Maurizio Buscaglia.