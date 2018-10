Maltempo: vigili fuoco Alto Adige in lutto per loro compagno

(ANSA) - BOLZANO, 30 OTT - "Un vigile del fuoco volontario è morto durante un intervento a causa del maltempo. In lutto l'intera comunità dei vigili del fuoco". Lo scrive su Facebook l'Associazione dei vigili del fuoco dell'Alto Adige. In Provincia di Bolzano operano 13.000 vigili del fuoco volontari.

Le caserme in Alto Adige sono oltre 300. Questa rete garantisce interventi tempestivi anche nelle zone più remote.

Nel frattempo in Alto Adige i livelli dell'Adige stanno lentamente scendendo. Le ronde dei vigili del fuoco stanno costantemente monitorando gli argini. Diversi fontanazzi vengono controllati regolarmente e da alcuni sono in corso contromisure.

Lo comunicano i vigili del fuoco di Egna. La strada statale 48 verso la Val di Fiemme è chiusa al traffico. Diversi alberi bloccano la strada. Finora i lavori di rimozione erano troppo pericolosi a causa del forte vento.

L'abitato di Redagno è isolato e senza corrente. Anterivo resta per il momento senz'acqua per l'interruzione dell'acquedotto di passo Manghen.