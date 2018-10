Maltempo: stato di allarme in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Maltempo e disagi in tutto l'Alto Adige. E' stato attivato lo stato di allarme dalla Protezione civile e da questa mattina si è insediata la Centrale operativa provinciale con il compito di coordinare gli interventi legati all'eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo tutto l'Alto Adige. Lo stato di protezione civile su tutto il territorio altoatesino è stato innalzato al livello di allarme più elevato: quello rosso. Nel pomeriggio e in serata è previsto un nuovo intensificarsi delle precipitazioni. Sono attese piogge consistenti, che arriveranno a raggiungere i 100 litri per metro quadrato, quota abbondantemente superata nelle ultime ore in molte zone dell'Alto Adige come, ad esempio, Bolzano (103), Ladurns, Pennes (190) e Sesto Pusteria (200). A ciò si aggiungeranno raffiche di vento che potranno raggiungere velocità comprese fra i 100 e i 150 km/h. A preoccupare sono anche le ondate di piena di alcuni fiumi: in maniera particolare per quanto riguarda l'Adige e la Rienza.