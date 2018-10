Maltempo: prossime ore sono decisive

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - Un nuovo fronte freddo, dopo la pioggia di ieri e di oggi, è in arrivo sull'Alto Adige, e nelle prossime ore sono previste nuove abbondanti precipitazioni accompagnate da venti di forte intensità con raffiche nelle valli. Queste le previsioni presentate dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin durante la riunione del Comitato operativo provinciale che si è riunito in serata presso la sede della Protezione civile di Bolzano per analizzare la situazione e coordinare gli interventi legati all'ondata di maltempo che sta colpendo tutto l'Alto Adige. La situazione al momento risulta abbastanza stabile e senza criticità, ma l'allerta per la piena dei fiumi Adige e Rienza rimane elevata, e saranno decisive le prossime 3-4 ore. Le sirene di protezione civile sono già state predisposte per essere attivate qualora fosse necessario, i 9 distretti di intervento dei vigili del fuoco volontari sono stati allertati. I cittadini possono ricevere informazioni contattando il numero verde 800751751.