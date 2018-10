Sci: per gigante Soelden probabile recupero in Alta Badia

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 28 OTT - Per lo slalom gigante uomini di Soelden cancellato stamani per il maltempo e' in vista un recupero italiano. La candidatura piu' probabile e' quella dell'Alta Badia dove domenica 16 e lunedi' 17 dicembre sono gia' in programma un gigante ed un gigante parallelo. La successiva gara gia' in calendario e' lo slalom notturno di Madonna di Campiglio del 22 dicembre: c'e' cosi' modo di recuperare il gigante di Soelden gia' il 18 dicembre in Alta badia sulla pista Gran Risa.