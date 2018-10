Maltempo: allerta elevata in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Dall'inizio della perturbazione in Trentino Alto Adige sono cadute, come preannunciato, importanti quantità di pioggia, con livelli che vanno dai 70-90 millimetri nella valle dell'Adige ai 200 nel basso Primiero e ai 255 nella zona di Tremalzo. Le nevicate si sono attestate sopra i 2300 metri, una spolverata è arrivata anche al passo del Tonale.

Si sono ingrossati praticamente tutti i corsi d'acqua del Trentino e in parte anche in Alto Adige e in diverse zone la quantità di acqua ha fatto superare le prime soglie cosiddette "di allarme". Si sono verificati anche alcuni limitati smottamenti e cadute di alberi. Questi fenomeni sono costantemente e attentamente monitorati dal personale provinciale. Per quanto riguarda la rete viaria in Trentino sono state chiuse per caduta sassi e inondazioni alcune strade provinciali e comunali.

La Protezione Civile ha emesso un'"Allerta Elevata (Rossa)", in previsione di una nuova ondata di precipitazioni intense a partire dalla mattina di domani.