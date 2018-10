Collini, non rinunciate a fare il vostro

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - "Quelli all'Università sono anni in cui si cambia, si sperimentano relazioni, matura la propria partecipazione nella società. Sono anni in cui si acquisisce la capacità di stare al mondo e si gettano le basi per costruire la propria strada. Non rinunciate a fare la vostra parte, con entusiasmo e curiosità, non rinunciate a costruire il vostro percorso. Cercate di fare la differenza, perché un giorno, voltandovi indietro possiate dire di aver cambiato qualcosa nel mondo, anche solo una piccola cosa". Così l'invito del rettore dell'Ateneo di Trento, Paolo Collini, davanti ad una piazza gremita di laureati e laureate (in 507) con le loro famiglie. La cerimonia di laurea si è svolta in piazza Duomo nonostante la pioggia battente.

"Se Trento è migliorata in questi ultimi lustri, se è diventata più aperta ed accogliente, lo dobbiamo anche a voi e alla vostra vivacità intellettuale", ha detto il sindaco Alessandro Andreatta.