Turismo: novità nella Ski Area San Pellegrino

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - In vista dell'inizio della stagione invernale, la Ski Area Passo San Pellegrino, in Trentino, si prepara con una serie di novità. La più importante riguarda l'offerta family: è stato rinnovato e ampliato il campo scuola di Le Buse, raggiungibile in cabinovia da Falcade, con una nuova sciovia, un tapis roulant e un'area primi passi. Per chi vuole imparare ci sono anche due campi scuola a Passo San Pellegrino, attrezzati di tappeti mobili e facili discese con archi e coni, tre scuole sci con maestri multilingue e due parchi gioco.

Per le piste da sci, durante l'estate La VolatA è stata interessata da ulteriori migliorie per aumentare la sicurezza degli atleti e dare maggiore spettacolarità alle manifestazioni agonistiche che avranno luogo nel corso dell'inverno tra cui gli attesissimi Campionati del Mondo Junior di Sci Alpino in programma a febbraio 2019.

Altra novità è per i turisti che non sciano: sempre a Le Buse, sono stati creati dei nuovi sentieri panoramici da fare a piedi o con le ciaspole. (ANSA).