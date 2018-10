Musica: il blues di John Mayall a Trento il 28 marzo

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - John Mayall è pronto a una nuova serie di appuntamenti che lo porteranno in giro per l'Italia la prossima primavera. Uno dei concerti sarà a Trento, il 28 marzo, all'Auditorium Santa Chiara di Trento.

"Il tempo è volato - dice in una nota - da quando siamo stati in Europa per l'ultima volta. Mi è mancato stare in giro da quelle parti, ma sarete felici di sapere che torneremo on the road nei primi mesi del 2019. Come probabilmente già saprete, Carolyn Wonderland si unirà a noi con le sue incredibili doti alle sei corde e Greg Rzab e Jay Davenport saranno la mia potentissima sezione ritmica come sempre".

"Per allora - aggiunge - avremo un nuovo album nei negozi e sarà veramente speciale, perché ospiterà diversi tra i miei chitarristi preferiti, che ben conoscete: Joe Bonamassa, Carolyn Wonderland, Todd Rundgren, Larry McCray, Alex Lifeson e Stevie Van Zandt. Sono molto orgoglioso che tutti loro abbiano preso parte in questo nuovo lavoro intitolato Nobody Told Me". (ANSA).