Elezioni Trentino: 184.200 accessi sito risultati

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - Le statistiche degli accessi al sito della Provincia autonoma di Trento con i risultati elettorali nelle giornate del 21 e 22 ottobre sono stati circa 184.200 accessi, per quasi 88.000 utenti.

Le visualizzazioni di pagina sono state 3.693.415. Per quanto riguarda la tipologia di accessi, indicativa delle tecnologie adoperate, abbiamo avuto 42.511(47,92%) accessi dalla telefonia mobile, 40.911(46,12%) da un desk, ovvero da un pc da tavolo e 5.289(5,96%) da un tablet.

La gran parte degli accessi, oltre 86.000, sono avvenuti ovviamente dal Trentino e dall'Italia. Ma ci sono stati anche accessi dall'estero e quindi, ragionevolmente, soprattutto di trentini o discendenti di trentini che attualmente non risiedono in provincia o sul suolo italiano (ma anche di stranieri legati per diverse ragioni al Trentino).

Questo il dettaglio: Germania 330; Austria 226; Regno Unito 201; Svizzera 153, Spagna 125; Usa 125; Francia 112; Belgio 99; Olanda 89. (ANSA).