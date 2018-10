++ Elezioni Trentino: verso vittoria candidato Lega ++

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - In Trentino si profila la vittoria del candidato leghista Maurizio Fugatti, sottosegretario alla Salute, nella corsa a governatore. A sostenerlo era sceso in campo in un tour elettorale il leader della Lega, Matteo Salvini.

I primi dati dello scrutinio delle elezioni provinciali danno Fugatti al 45,52% (157 sezioni scrutinate su 529). Dietro di lui Giorgio Tonini (Pd) al 25,78% e il governatore uscente Ugo Rossi (Patt) all'11,95%. (ANSA).