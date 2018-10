Volontarius, chiedimi perchè ho freddo

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - Sabato 27 ottobre l'associazione Volontarius Onlus, in collaborazione con la cooperativa sociale River Equipe Onlus e la Società San Vincenzo de Paoli, promuove in piazza Mazzini a Bolzano, la decima edizione della giornata "Chiedimi perché ho freddo", campagna di sensibilizzazione sul tema della vita di strada. Durante la giornata, dalle ore 9 alle 15, saranno raccolti coperte, zaini, sacchi a pelo e scarpe per le persone che vivono sulla strada.

Nel corso della giornata, saranno presenti stand informativi ed avranno luogo una colazione di strada ed un pranzo sociale.

Sono inoltre previste testimonianze dirette di persone di strada e di alcuni operatori. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2018 Volontarius ha distribuito 554 coperte, scarpe, giacche e zaini coprendo il 90% delle richieste. Volontarius gestisce anche un servizio mensa in piazza Verdi da inizio anno ha distribuito 60.000 pasti.