Sci: frattura malleolo, la Goggia tornerà nel 2019

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Brutte notizie per lo sci azzurro che per almeno due mesi dovrà fare a meno di Sofia Goggia.

L'infortunio subito ieri in allenamento a Hintertux dall'olimpionica si è infatti rivelato peggiore del previsto dopo il controllo effettuato stamani alla Commissione medica della Fisi: frattura del malleolo peroneale destro e gamba ingessata. L'azzurra salterà la prima parte della stagione e tornerà in pista solo col nuovo anno.