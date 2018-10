Musica: Uto Ughi con I solisti veneti

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - Concerto all'Auditorium di Bolzano, dove il violinista Uto Ughi si è esibito con I solisti veneti, dedicato al maestro Claudio Scimone, recentemente scoparso, che nel 1959 aveva fondato l'orchestra dei Solisti veneti a Padova. Sono state eseguite musiche di Luigi Boccherini, Pino Donaggio e Giuseppe Tartini. La bravura di Ughi è emersa soprattutto nel concerto in sol maggiore K216 di Wolfgang Amadeus Mozart e nell'introduzione e nel Rondò Capriccioso di Camille Saint-Saèns. Come di consueto anche questa volta Ughi ha generosamente concesso dei bis, spiegando al pubblico come Antonio Vivaldi intendeva esprimere con suono onomatopeico la grandine o la neve nell'Inverno (Le quattro stagioni). In finale una Fantasia per violino e orchestra di Pablo Sarasate tratta dalla Carmen di Bizet, che ha fatto vibrare il Stradivari del maestro Ughi.