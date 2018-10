Basket: Aquila Trento domani contro Varese

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - "Varese la conosciamo bene, è una squadra intensa e dura, com'è caratteristica dei team allenati dal coach Caja. Vincere sul loro campo non sarà per nulla facile, dovremo mettere sul parquet grande energia e un po' della rabbia che ti dà perdere, come abbiamo fatto in coppa a metà settimana". Ad affermarlo è Vincenzo Cavazzana, assistant coach dell'Aquila Basket Trento, in vista della partita di domani a Masnago a mezzogiorno.

"Mercoledì sera - aggiunge l'ala Davide Pascolo - siamo stati messi sotto fin dall'inizio e non abbiamo avuto la lucidità e l'energia fisica e mentale per recuperare o rimettere in piedi la partita. Per reagire a situazioni come questa c'è una sola soluzione: lavorare insieme, trasformando la rabbia e le difficoltà in benzina e in voglia di rivincita senza farsi scoraggiare". (ANSA).