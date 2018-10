Svp, caos a Roma è danno per Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - "Il caos a Roma danneggia anche l'Alto Adige". Lo hanno detto il governatore Arno Kompatscher e il segretario Svp Philipp Achammer, concludendo la campagna elettorale in vista delle provinciali di domenica. "E' inammissibile - hanno aggiunto - che un rappresentante del governo risponda ai rilievi di Bruxelles con un 'chi se ne frega' e che un altro voglia fermare i lavori per il tunnel del Brennero. A Roma stanno operando politici incompetenti". "Non possiamo essere partner di questa truppa caotica", hanno sottolineato.

Secondo Kompatscher e Achammer, "la risposta dell'Alto Adige a questo caos può solo essere la stabilità". Per quanto riguarda invece la composizione della futura giunta, l'obiettivo della Svp resta quello di collaborare, come finora, con un unico partito di lingua italiana. "Condizione per l'entrata in giunta restano un convinto sì all'autonomia, all'Europa e alla pacifica convivenza", ha detto Achammer.