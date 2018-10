Fuori programma di Berlusconi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Fuori programma di Silvio Berlusconi questa sera a Bolzano per la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle provinciali di domenica.

Nel pomeriggio il presidente di Fi ha incontrato i cittadini in un'enoteca di un rione popolare per una castagnata. Invece di proseguire con il suo tour Berlusconi ha invece deciso di fare una passeggiata sotto i portici in centro storico. Si è fermato più volte per fare dei selfie e per conversare con dei cittadini. E' anche entrato in una farmacia, la sicurezza però ha fatto sì che non venisse seguito da curiosi.