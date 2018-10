Baviera, non serve tratta accesso Bbt

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - La Baviera mette in discussione la necessità di realizzare sul suo territorio la tratta d'accesso al Tunnel del Brennero. Secondo il presidente del land tedesco Markus Söder, la Deutsche Bahn "deve ancora dimostrare che servono altri due binari" tra il confine con l'Austria a Kufstein e lo snodo ferroviario di Rosenheim, scrive la Tiroler Tageszeitung. L'unica alternativa - per Söder - potrebbe essere una soluzione in galleria che però allungherebbe di molto i tempi e i costi.

Il tracciato - ribadisce - va comunque stabilito d'intesa con la popolazione. Lo scorso anno la fase progettuale della tratta d'accesso in Germania (un progetto da 2,6 miliardi di euro) è stata sospesa, anche a causa di proteste della cittadinanza. Nel frattempo - scrive la Tiroler Tageszeitung - la Corte dei conti europea continua ad occuparsi del Tunnel del Brennero e delle sue opere connesse, evidenziando i forti ritardi in Germania.