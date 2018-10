Grande Guerra: installazione in ricordo dei caduti trentini

(ANSA) - TRENTO, 17 OTT - I treni militari che partirono dalla stazione di Trento tra l'agosto 1914 e la fine del primo conflitto mondiale portarono i soldati trentini in Galizia, sui Carpazi, in Bucovina, Serbia e Italia. Nel 1915, all'entrata di guerra dell'Italia, circa 700 si arruolarono come volontari nell'esercito italiano. Di quanti erano partiti, tra i 64 mila e i 72 mila, più di 12.000 persero la vita. Oggi, in piazza Dante, si è ricordato quel periodo storico, con l'inaugurazione di una installazione in ricordo dei caduti trentini.

In piazza Dante si trovano infatti due vagoni dell'epoca (prestati da Trenitalia) a monito di quella tragedia umana per molti anni dimenticata. Dentro i vagoni due schermi che mostrano immagini in bianco e nero e, nella vicina sala Depero, nel palazzo della Provincia, un altro monitor mostra i nomi di tutti i caduti. L'installazione rimarrà in piazza Dante fino all'11 novembre, giorno simbolico che rimanda alla fine della prima guerra mondiale.