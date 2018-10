Caso di Dengue ad Arco, in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 17 OTT - È stato segnalato un caso di malattia di Dengue ad Arco, in Trentino, in una persona rientrata da un viaggio all'estero. Lo riferisce l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) del Trentino.

Il vettore principale della malattia, ricorda l'Apss, è un tipo di zanzara - Aedes aegypti - non presente nel territorio provinciale, anche se in misura minore vi è la possibilità di trasmissione attraverso la zanzara tigre (Aedes albopictus).

In base alle linee guida del ministero della salute l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in accordo col Comune di Arco, ha pertanto previsto alcune azioni cautelative per limitare la diffusione delle zanzare, nella zona in cui risiede la persona colpita dalla malattia. Pertanto, a partire dalle 5 di venerdì 19 ottobre, sarà effettuata una disinfestazione in un'area circoscritta della frazione di Bolognano di Arco.

L'intervento prevede l'uso di prodotti ad azione insetticida che non rappresentano un rischio per le persone e per gli animali da affezione. (ANSA).