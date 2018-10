Maggioranza Alperia a Comuni

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - La maggioranza della società elettrica altoatesina Alperia passa ai Comuni, come previsto dall'accordo che ha sancito la fine nella lunga lite con la Provincia di Bolzano. La giunta provinciale ha approvato infatti il passaggio di una quota del pacchetto azionario dalla Provincia a Selfin, la società partecipata da 100 Comuni altoatesini. "Si tratta dell'8,07% delle quote. In questo modo la maggioranza è in mano ai Comuni", ha detto il governatore Arno Kompatscher nella conferenza stampa a termine della seduta della giunta.