E'online nuovo portale degli enti locali

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - Nuovo layout e potente motore di ricerca interno per trovare le informazioni utili in maniera semplice e rapida: è quanto offre il nuovo portale web degli enti locali online all'indirizzo www.provincia.bz.it/enti-locali.

Il portale, così come tutte le nuove pagine web dell'amministrazione provinciale, può contare su un design responsive, ovvero sull'adattamento automatico della visualizzazione allo strumento con il quale si sta navigando: dal pc al tablet, dallo smartphone al lettore eBook. Il portale è stato realizzato dalla Ripartizione enti locali della Provincia con il supporto tecnico di Informatica Alto Adige.