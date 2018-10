Bolzanino è a quota 147 e lavora ancora

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - "Non mi piace stare con le mani in mano, non saprei come passare la giornata". Sembra quasi di giustificarsi Piero Pilotto, il titolare della tintoria Vienna a Bolzano, che vanta quota 147. Quota 100, il limite per la pensione indicato dal governo Conte, Pierino, come lo chiamano gli amici e i clienti più affezionati, l'ha raggiunta una vita professionale fa. "Ho iniziato a 13 anni come sarto, il 3 ottobre 1957 ho cominciato a lavorare in questa tintoria sotto padrone e sono ancora qua", racconta l'ottantaseienne.

Da 61 anni Pilotto apre il negozio alle ore 7.15 e lo chiude alle 19.00. Da 40 anni lavora con lui Marina Morandi, "l'angelo custode", come la definisce il titolare. "Da lui - commenta la bolzanina - ho imparato a lavorare bene e con passione, ma anche di vedere il bene in ogni persona". Per il momento Pilotto non ha intenzione di fermarsi e continua a rinvia la meritata pensione.