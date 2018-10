Sci: Paris "Quest'anno più costante, solo così arriva Coppa"

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - "L'anno scorso ho avuto troppi alti e bassi, soprattutto il basso è coinciso con la gara più importante della stagione (i Giochi di Pyeongchang, ndr) e quest'anno quello che vorrei è avere più continuità". Se lo augura Dominik Paris, uomo-jet della squadra di sci alpino che è stata presentata oggi a Trento, nell'ambito del Festival dello Sport, organizzato da Gazzetta e Trentino. "Spero adesso di finire bene la preparazione ed essere pronto per il via della stagione - spiega all'Ansa il discesista - Manca ancora un mese e c'è da sistemare un po' di cose. L'anno scorso è andata su e giù - aggiunge - non sono stato costante abbastanza e poi anche in quella gara dove c'era da fare bene purtroppo ho fatto un errore. Obiettivi? Spero di chiudere nei tre nelle discipline veloci per poter puntare sulla Coppa di specialità che resta un mio obiettivo, anche se è difficile. Per riuscirci devo avere più costanza", chiude Paris.