Manovra: Tajani, va modificata subito

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - "Questa manovra economica va cambiata prima che sia troppo tardi perché costerà caro agli italiani. Se lo spread va avanti a 300 punti ogni contribuente sarà costretto a pagare da 80 a 100 euro al mese come una tassa aggiuntiva, che si aggiunge alla vergogna del reddito di cittadinanza che costringe chi lavora a pagare per chi non lavora". Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo. "Questa manovra va modificata a favore della crescita.

Non c'è niente della flat tax, non c'è nulla a sostegno delle imprese, non ci sono incentivi sulle assunzioni per aiutare ad assumere giovani fino a 25 anni. Serve puntare su una politica economica favorevole alla crescita", ha ribadito Tajani, arrivato a Bolzano per un comizio di Forza Italia in vista della elezioni provinciali.