Allarme bomba per marsupio a Casapound

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Allarme bomba per un marsupio dimenticato sulla ringhiera davanti all'entrata della sede di Casapound, in via Cesare Battisti, a Bolzano. La Polizia ha chiuso la stradina, dove di sabato di svolge il mercato settimanale, e gli artificieri hanno fatto brillare la borsa.

Dopo 30 minuti l'allarme è rientrato. Il marsupio era vuoto.