Regioni: Fugatti, storia ora verso possibilità autogoverno

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - "Siamo in un momento storico importante, in cui il pendolo si è spostato verso possibilità dei territori di autogovernarsi. Esempi sono i referendum di Veneto e Lombardia e la richiesta dell'Emilia Romagna". Così Maurizio Fugatti, sottosegretario alla salute e candidato governatore in Trentino per le provinciali del 21 ottobre.

"Si stanno quindi spegnando - ha aggiunto - quelle forme di centralismo che erano arrivate dalla riforma costituzionale di Renzi.