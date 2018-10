Giorgetti, in Cdm dl Fisco. Manovra dopo

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - "Nel Cdm di lunedì porteremo il dl fiscale, che avrà effetto immediato e che, come sempre avviene in questi casi, è propedeutico alla manovra, che verrà approvata dopo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a Trento per la campagna elettorale delle provinciali della Lega, con candidato Maurizio Fugatti.

Secondo Giorgetti questa è una "fase storica. Chi affronta la manovra finanziaria come qualche anno fa, non ha capito che la Lega si ritrova ad essere cuore e anima di questa". "I popoli, non solo in Europa - spiega -, hanno reagito a ricette che gli vengono date dall'alto. Nella Costituzione italiana c'è scritto che la sovranità appartiene al popolo. Se così è, dovremmo scandalizzarci per quando c'era chi non era mai stato eletto".