Fraccaro, referendum su ex Pascoli

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - "Sarebbe giusto coinvolgere i cittadini di Bolzano sulla futura destinazione dell'edificio delle ex scuole Pascoli. Auspico perciò che sarà introdotto un referendum e in base al suo esito ci sarebbe anche una condivisione più ampia sul progetto vincitore". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, dopo un sopralluogo con il ministro Alberto Bonisoli. Bonisoli ha ricordato a sua volta "che l'importanza di un edificio si basa non solo sul suo valore storico e architettonico ma anche sul suo valore affettivo e sentimentale che rappresenta per i cittadini". Il capolista di M5S alle provinciali del 21 ottobre, Diego Nicolini, ha rilanciato l'idea del movimento di "conservare l'edificio e riqualificarlo come polo museale, che potrebbe ospitare anche Oetzi". Secondo Nicolini, il progetto del polo bibliotecario "risale a 12 anni fa e non tiene conto dei cambiamenti che ci sono stati anche per quanto riguarda la lettura".