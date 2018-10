Doppio passaporto: Tajani, proposta superata

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - "Il doppio passaporto agli altoatesini di lingua tedesca è una cosa superata, l'Europa ha abbattuto le frontiere e guarda avanti". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Trento per sostenere la campagna elettorale di Forza Italia.

"Non vedo la necessità di fare passi indietro, di riaprire divisioni che oggi non hanno più senso", ha aggiunto.

"In Trentino il centrodestra è unito: vogliamo cambiare questa Provincia, vogliamo il rinnovamento, far crescere un territorio che ha delle straordinarie capacità. Naturalmente - ha aggiunto Tajani - dobbiamo sostenere con forza l'autonomia di questa provincia, di questa regione. E' il principio di sussidiarietà che difendiamo e sosteniamo, perché credo sia il modo migliore per dare risposte concrete ai cittadini". "Poi l'Italia come Stato - ha proseguito Tajani - deve fare ciò che la Regione e la Provincia non possono fare, l'Europa deve fare ciò che lo Stato, la Provincia e la Regione non possono fare".