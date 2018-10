Calcio: Ceferin "Finché starò all'Uefa niente Superlega"

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - Superlega? Non se ne parla.

Aleksander Ceferin sceglie Trento, il Festival dello Sport e un parterre d'eccezione (Andrea Agnelli e Urbano Cairo) per dire chiaro e tondo che il 'supercampionato' d'Europa non vedrà mai la luce, almeno sotto la sua presidenza. "Una Superlega europea danneggerebbe il calcio a livello mondiale - ha detto il n.1 dell'Uefa - alla fine diventerebbe noiosa. Per me è fuori questione e finché sarò in questa posizione combatterò perché questo progetto non si realizzi. Se pensiamo a una Lega chiusa allora dimentichiamoci lo sviluppo e anche il calcio è destinato a morire: a qual punto si penserebbe solo ai risultati e a nulla più. Quello a cui oggi dobbiamo pensare è avere invece un sistema aperto, un sistema dinamico. Non dimentichiamo che il calcio è un mondo a sé. Quando è scoppiata la crisi economica, il calcio è stato l'unico settore paradossalmente a crescere, perché vive di vita propria e noi questo calcio vogliamo migliorare".