Kompatscher,doppio passaporto non divida

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - "Se il doppio passaporto per i sudtirolesi va inteso in modo divisorio allora non rappresenta lo spirito europeo. Se invece viene inteso come elemento unificante allora sì". Lo afferma in un'intervista all'agenzia austriaca Apa il governatore altoatesino Arno Kompatscher. Il presidente accusa "alcuni rappresentanti della seconda fila della Fpoe di essersi comportati come elefanti in una cristalleria". Kompatscher attesta al cancelliere Sebastian Kurz e alla ministra degli esteri Karin Kneissl "di aver comunicato in modo intelligente" lo scopo dell'iniziativa, mentre "è fuori luogo e pericoloso qualsiasi collegamento con idee revansciste". Il governatore accusa rappresentanti Fpoe "di non aver compreso che questi argomenti possono semplicemente essere proclamati da Vienna". Il doppio passaporto "è una cosa bella", se viene affrontato "in pace e dialogo con l'Italia e non ad ogni costo".