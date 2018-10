Criminalità: arrestato autore rapina anziana Levico

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - I carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana sono riusciti a catturare il presunto autore di una rapina a un'anziana di Levico, in Trentino. L'anziana aveva aperto la porta di casa e un uomo le aveva sferrato un pugno in faccia, poi si era intrufolato nell'appartamento e le aveva portato via la borsetta.

L'uomo, visto scappare da dei passanti e descritto ai carabinieri, è stato individuato vicino a un supermercato e riconosciuto dai testimoni della fuga, ma anche dall'anziana stessa e condotto quindi in carcere.

L'anziana non risulta ferita in modo grave e poco dopo l'aggressione si era affacciata alla finestra per chiedere aiuto. I vicini quindi erano andati in suo soccorso e avevano chiamato carabinieri e soccorsi. (ANSA).