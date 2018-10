Criminalità: anziana rapinata in casa a Levico

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - Ha aperto la porta di casa e uno sconosciuto le ha sferrato un pugno, poi le ha preso la borsetta ed è scappato. È accaduto, 'come riporta il quotidiano locale Trentino', ad un'anziana di 85 anni di Levico, curata prima al dai sanitari di Trentino emergenza, accorsi sul posto, poi in pronto soccorso a Borgo.

Le condizioni dell'anziana non risultano gravi e l'allarme è stato dato subito da dei passanti, che l'hanno soccorsa e hanno fornito alcune indicazioni ai carabinieri sull'uomo in fuga. I militari stanno indagando. (ANSA).