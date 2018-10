Cairo: Da nuovo n.1 Figc presto riforme

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - "Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio. Viviamo ancora un momento non facilissimo, come vediamo con la nazionale che non riesce a vincere, ma abbiamo un movimento di grande dimensione e noi vogliamo fare qualcosa di importante. Adesso eleggeremo il presidente federale e speriamo faccia presto le riforme". Così il presidente dei Rcs Mediagroup e Torino, Urbano Cairo, aprendo il Festival dello sport a Trento. La Serie A deve tornare a essere un campionato di riferimento", ha aggiunto Cairo, sul palco con Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport, co-organizzatore dell'evento insieme al Trentino, presenti anche il presidente della Provincia, Ugo Rossi, e il sindaco della città, Alessandro Andreatta. "Dobbiamo tornare a essere competitivi, perché dove c'è competizione si cresce, ha aggiunto Cairo e questo deve essere il nuovo punto di partenza".