Shangai Masters, Seppi eliminato

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il tennista italiano Andreas Seppi è stato eliminato al secondo turno del "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sul cemento della metropoli cinese. Il 34enne di Caldaro, numero 47 della classifica mondiale, ha ceduto per 6-3 6-4 al britannico Kyle Edmund, numero 14 Atp ed undicesima testa di serie, reduce dalle semifinali di Pechino. Oggi in campo per il secondo turno anche Marco Cecchinato: il 25enne di Palermo, numero 21 Atp e 16esima testa di serie, affronterà il sud coreano Hyeon Chung, numero 26 del ranking mondiale: tra i due non ci sono precedenti.