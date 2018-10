Mostre: i colori del Motomondiale secondo Aldo Drudi

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - Sono quasi quarant'anni che Aldo Drudi, designer romagnolo, amico d'infanzia del padre di Valentino Rossi, Graziano, disegna i caschi e le tute dei grandi campioni del motociclismo. Una passione nata da ragazzo che si è trasformata in un lavoro, partito dai caschi di Valentino fino ad arrivare alle livree di molti importanti team. Un piccolo campionario della sua arte grafica è in esposizione da domani e fino al 21 ottobre a Palazzo delle Albere, nell'ambito del Festival dello Sport di Trento, con orario 10-18.

Gli appassionati di moto troveranno una parte importante della mostra 'I colori del Motomondiale', esposta per la prima volta a Milano a maggio. Ci sono tutti i caschi realizzati per Valentino, oltre alle livree e alle tute speciali con le quali Yamaha ha corso in questi anni. Una passione, quella di Drudi, nata quand'era ragazzo, a Cattolica. "Ci mancavano i soldi per comprare la vera moto da corsa - racconta - quindi dovevamo ripiegare sulla grafica". (ANSA).