Droga: arrestato da polizia Trento con 250 grammi di hashish

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - Continuano i controlli disposti dal questore di Trento, contro la microcriminalità e ieri sera una pattuglia della squadra volante ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di origine tunisina per detenzione di 250 grammi di hashish. Alle 20, il personale della polizia ha notato uno straniero a bordo di bicicletta mentre percorreva Via San Pio X in direzione sud. Alla vista degli agenti ha tentato di fuggire, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e trovato in possesso di tre panetti di hashish e di 300 euro, sequestrati in quanto ritenuta provento dell'attività illecita.

Lo straniero, 35 anni, è stato arrestato e questa mattina è stato condannato con rito direttissimo a 2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa. (ANSA).