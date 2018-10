Basket: EuroCup, Dolomiti Energia sconfitta in Francia

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - La Dolomiti Energia Trentino ha perso nel round 2 di EuroCup di basket contro l'Asvel Villeurbanne per 75-61, al termine di 40' in cui i francesi hanno saputo sfruttare al massimo tutti i passaggi a vuoto della squadra di Maurizio Buscaglia.

Contro l'Asvel di uno scatenato Kalnietis (5/6 da tre), la Dolomiti Energia, dopo un primo tempo sofferto, ha ribaltato l'inerzia del match nei secondi 20', ma ha ceduto negli ultimi minuti di gioco: 16 punti e 6 rimbalzi per Hogue, 11 + 5 assist per Radicevic.

I prossimi due impegni di coppa la Dolomiti Energia li giocherà in casa mercoledì 17 ottobre, alle 20.30, contro lo Zenit e martedì 23 sempre alle 20.30 contro il Turk Telekom Ankara.