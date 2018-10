Apre a Dubai il primo store Loacker

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - Ha aperto a Dubai il primo "concept e flagship store" Loacker al di fuori dei confini europei. Il punto vendita, di quasi 300 mq, del produttore altoatesino di wafer si trova all'interno del famoso Dubai Mall, di fronte all'ingresso dell'At the Top - Burj Khalifa, che con i suoi 828 metri è il grattacielo più alto del mondo.

La scelta della metropoli degli Emirati Arabi Uniti non è stata casuale per il marcho atoatesino. Già dagli anni '80, Loacker, infatti, commercializza le sue specialità a base di wafer e di cioccolato nell'area del Medio Oriente, che oggi costituisce una delle regioni più importanti per l'azienda sul fronte export. "Il nuovo concept store Loacker di Dubai non poteva avere posizione migliore" - spiega Ulrich Hofer, managing director Loacker retail - Chiunque voglia salire sul Burj Khalifa, passa davanti allo store Loacker. La visibilità garantita al marchio, quindi, è decisamente ottima".