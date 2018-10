Terrorismo:processo contro mullah Krekar

(ANSA) - BOLZANO, 8 OTT - Processo a Bolzano che vede imputati per associazione a delinquere a fini terroristici sei presunti jihadisti, tra cui il mullah Krekar, che attualmente si trova in Norvegia. Per l'udienza di oggi è previsto che al banco dei testimoni salgano agenti del Ros per l'istruttoria. Il mullah Krekar è imputato a Bolzano insieme ad altre cinque persone - Rahim Karim Twana, Hamasalih Wahab Awat, Abdul Zana Rahim, Jalal Kamil Fatah e Bakr Hamad - con l'accusa di associazione per delinquere con finalità terroristiche. Secondo l'accusa, infatti, Krekar sarebbe il "capo spirituale" della cellula jihadista Rawthi hax, smantellata a seguito dell'indagine del Ros di Trento, coordinata dal Procuratore della Dda Davide Ognibene.

Il processo a carico dei sei presunti jihadisti era partito nel marzo 2017 davanti alla Corte d'Assise di Bolzano, presieduta dal giudice Carlo Busato. Nessuno dei sei imputati ha mai presenziato alle udienze.