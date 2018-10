Sir sconfitta da Trento in Supercoppa

(ANSA) - PERUGIA, 6 OTT - La Sir Safety Conad Perugia non riesce a confermare in casa il successo nella Supercoppa di pallavolo maschile, uno dei tre trofei vinti la scorsa stagione.

E' stata infatti battuta 3-0 dall'Itas Trentino nella prima semifinale disputata al PalaBarton di Perugia che ha aperto la stagione.

La squadra di Lorenzo Bernardi è stata superata con i parziali 22-25, 21-25, 24-26.

La partita ha visto anche il primo cartellino verde per il fair play. E' stato assegnato, nel primo set, a Simone Giannelli per avere ammesso un tocco su schiacciata di Wilfredo Leon.

A fine partita ha parlato di "brutto risveglio" l'allenatore di Perugia Lorenzo Bernardi. "Questa partita - ha detto - deve darci consapevolezza che c'è molto da lavorare". (ANSA).