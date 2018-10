Mostre: 'La noce' a Palazzo Trentini a Trento

(ANSA) - TRENTO, 6 OTT - 'La noce - visioni artistiche contemporanee' è un omaggio figurativo all'antico frutto delle terre alte trentine. L'ha ideato Gianluigi Rocca - docente dell'Accademia di Brera - e l'ha sostenuto la Confraternita della noce del Bleggio, associazione nata nel 2009 per rilanciare una coltivazione che vanta un glorioso trascorso storico, che negli anni Sessanta ha toccato il punto più basso della propria diffusione, ma che ora vive un momento di rinnovato slancio, con interessanti opportunità anche professionali per i giovani, tutte da incentivare e incoraggiare.

La mostra è stata presentata stamani a Palazzo Trentini a Trento e il presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti, ha sottolineato come vada "nella giusta direzione della riscoperta collettiva delle vere radici rurali e contadine del Trentino". L'esposizione, visitabile fino al 3 novembre, è a ingresso libero, aperta dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 18 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. (ANSA).