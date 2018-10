Il film 'Ride' al Festival dello sport

(ANSA) - TRENTO, 6 OTT - Girato fra i circuiti di downhill dell'Altopiano della Paganella e di San Martino di Castrozza, in Trentino, lo scorso autunno, sarà fra gli eventi del Festival dello Sport. Si tratta di 'Ride', film sostenuto da Trentino Film Commission e dedicato allo sport estremo.

L'appuntamento è per l'ì11 ottobre alle 18.30 al Supercinema Vittoria di Trento, presenti in sala il regista, Jacopo Rondinelli, e uno degli autori, Fabio Guaglione, il presidente della Film Commission, Giampaolo Pedrotti, e il presidente di Trento Film Festival, Mauro Leveghi. L'evento è organizzato grazie alla collaborazione nata dal Trento Film Festival e dalla Trentino Film Commission con il Festival dello Sport.

La pellicola intreccia il linguaggio delle action cam ai generi thriller, horror e action. Boschi, sentieri, dirupi, bici ad alto tasso tecnologico, velocità e salti nel vuoto sono gli ingredienti principali. L'accesso alla proiezione sarà con voucher, distribuiti gratis alla biglietteria due ore prima dell'inizio. (ANSA).